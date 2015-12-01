Вікіпедія запустила сервіс автоматичної оцінки якості статей

Про це повідомляється в офіційному блозі фонду Wikimedia, передає Lenta.ru. Програма оцінює зроблені в статтях зміни, виходячи з декількох моделей ймовірності, і позначає ті правки, які не відповідають правилам ресурсу і повинні бути перевірені редакторами. Також вона здатна давати характеристику якості правок у будь-якій статті в цілому.

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У поточній версії ORES сумісний з 14 розділами Вікіпедії, включаючи англійську, французьку та українську. Російський сегмент в їх число не входить. Творці обіцяють у подальшому розширити список підтримуваних програмою мовних розділів.

Сервіс може використовуватися як в автоматичному режимі, так і вручну. На оцінку статті йде від 50 до 100 мілісекунд.

До ORES для автоматичного сортування правок використовувалися програми Huggle, STiki і ClueBot NG. У Wikimedia відзначили, що ці інструменти демотивовані редакторами-новачками, оскільки ненавмисно робили акцент на їх правки, відшукуючи зміни в статтях, які не відповідають правилам ресурсу .

Вікіпедія з'явилася в 2001 році. Її особливість полягає в тому, що будь-яка людина може створювати та редагувати статті, прийнявши умови користувацької угоди Wikimedia Foundation. Додаючи інформацію з компетентних та надійних джерел, редактор поступово формує свою репутацію. В даний час енциклопедія доступна на 276 мовами.