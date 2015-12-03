В Іспанії знайшли роботу "художника-авангардиста" кам'яного віку

Про знахідку повідомляється в журналі PLoS One. Коротко про це розповів New Scientist.

На камені, як вважають вчені, зображено повсякденне життя стоянки мисливців-збирачів. Найдавніші твори мистецтва Homo sapiens були створені близько 40 тисяч років тому, однак вони були присвячені виключно звірам і людям, які на них полювали, передає Lenta.ru.

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Іспанські вчені виявили камінь з висіченим на ньому зображенням на території археологічного комплексу Молі дель Сальт, в 50 кілометрів на захід від Барселони. Люди жили там у проміжку між 13-м і сьомим тисячоліттями до нашої ери: збереглися сліди хатин, кістки тварин та інші ознаки житла.

«Ми вперше дізналися, що первісна людина була здатна зображати суспільство, в якому він живе. Також вперше ми зустрілися з побутом палеолітичної села», — заявив Маркос Гарсіа-Дієс (Marcos García-Diez).

Іспанські вчені вважають, що хатини на камені висік первісний художник-авангардист, який порвав з традицією зображати тільки тварин. Контури малюнка збігаються з пропорціями хатин сучасних племен мисливців-збирачів, зазначається в статті.

Втім, не всі згодні з такою інтерпретацією: британський археолог Пол Петтитт (Paul Pettitt) заявив, що абстрактна манера мистецтва кам'яного століття допускає і інші трактування — можливо, на камені зображуються не хатини, а тварини.