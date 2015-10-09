У новому "рейтингу населеності" планет Земля посіла лише 10 місце

Завданням індексу, запропонованого співробітниками віртуальної планетної лабораторії (Virtual Planetary Laboratory), є обґрунтований вибір цілей для подальших робіт з пошуку життя за межами Землі, пише Naked-Science.

Такі дані будуть виключно корисні для супутника James Webb, що готується до запуску, а також для інших інструментів, які ще будуються, так і вже працюючих. Щоб навести їх на ціль, її слід обрати. Зараз відомо вже більш як 1500 далеких планет, плюс кілька тисяч кандидатів, ще чекають підтвердження, – в тому числі сотні більш-менш придатних для життя.

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Очолюють "список населеності" мало відомі неспеціалістам кандидати KOI 3456.02 і KOI 7235.01, спостереження яких все ще потребують додаткового підтвердження. У рейтингу Земля з індексом 0,829 виявилася лише десятою, тоді як у лідерів він склав 0,955 і 0,932 відповідно. Краще земної виявився індекс і підтвердженої планети Kepler-442b, а от у наших сусідів він гірше нікуди: 0,300 для Венери і 0,422 для Марса.

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Варто зауважити, що це не перша спроба запропонувати такий індекс. Як правило, творці подібних рейтингів орієнтуються на розміри планети і її положення відносно зірки: зрозуміло, що для життя в тому вигляді, в якому вона відома нам потрібна рідка вода, тому планета повинна знаходитися на належній відстані від світила, не надто розжарюючись і не охолоджуючись. Автори нового індексу, що працюють під керівництвом Рорі Барнса (Rory Barnes), врахували і додаткові фактори, такі як наявність у планети твердої поверхні, ексцентриситет («витягнутість») її орбіти і альбедо (відбивання світла).

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Складна формула Барнса і його колег залишається «відкритою» і в майбутньому може включити і нові, поки невраховані фактори. «Ми запропонували шлях обліку самих різних спостережних даних, – кажуть автори, – тому реалістичність нашого індексу буде лише збільшуватися по мірі того, як ми будемо розширювати свої знання про экзопланети».