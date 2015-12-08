Вчені виявили бактерії з геном, який робить їх невразливими для антибіотиків "останньої надії"

Вчені виявили бактерії з геном, який дозволяє їм протистояти антибіотикам "останньої надії", в Китаї і Данії, що свідчить про те, що ген міг поширитися по всьому світу.

Про це пише DT.ua з посиланням на New Scientist.

Відкриття вчених свідчить про те, що грамнегативні бактерії, які викликають інфекції кишечника, крові та сечостатевої системи, можуть стати невразливими до всіх відомих на сьогоднішній день антибіотиків. Хвороби, які вони викликають, можуть стати невиліковними до появи на ринку нових ліків. Читайте також: Бактерії, що виробляють цукор, випробують на орбіті Інформацію про те, що у бактерій був виявлений ген, що дозволяє їм протистояти поліміксинам, які відносяться до антибіотиків "останньої надії", в листопаді цього року поширили китайські вчені.

Читайте такожСкладено рейтинг найбільш небезпечних для людини тварин

Після цього Франк Аерстрап з Данії вирішив перевірити ці висновки і виявив подібний ген у, як мінімум, однієї людини і в п'яти пробах м'яса. На думку дослідника, ген, виявлений в Китаї і в Данії, є ідентичним. Тепер вчені планують провести перевірки на більшій частині США. Раніше вчені знайшли пояснення тому, чому навіть серед далеких один від одного бактерій легко і швидко передаються важливі властивості, наприклад, гени стійкості до антибіотиків.

На думку вчених з Оксфорда, рішенням цієї загадки є міграція. Міграційні процеси в бактеріальних спільнотах проходять в будь-яких умовах середовища — від ґрунтів до організму людини. Крім резистентності до антибіотиків, за допомогою горизонтального переносу генів передаються та інші корисні властивості: наприклад, здатність поглинати певні живильні речовини або імунітет до деяких отрут.