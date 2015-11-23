Вчені пояснили, чому бактерії швидко набувають стійкості до антибіотиків

Давно відомо, що бактерії здатні обмінюватися невеликими фрагментами ДНК - це відіграє ключову роль у пристосуванні до нових умов середовища (в тому числі до впливу антибіотиків), пише Lenta.ru з посиланням на журнал Nature Communications. Однак бактеріальний горизонтальний обмін генами трапляється вкрай рідко (ДНК ділить одна клітина з декількох мільйонів). Крім того, будь-який резистентний штам бактерій теоретично повинен швидко розмножуватися і витіснити інші, а не ділитися з ними цінними генами.

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При цьому, незважаючи на дані фактори, горизонтальний обмін генами триває, і досить успішно. Зоологи з Оксфорда визначили, що рішенням цієї загадки є міграція. "У попередніх дослідженнях ігнорувався факт того, що бактеріальні спільноти існують не в ізоляції одна від одної. Побудована нами модель показала: саме високі показники міграції між спільнотами дозволяють окремим мікробам зустрічатися і обмінюватися фрагментами ДНК", - заявив провідний автор статті Рене Ніхус.

Міграційні процеси в бактеріальних спільнотах проходять в будь-яких умовах середовища - від грунтів до організму людини. Крім резистентності до антибіотиків, з допомогою горизонтального переносу генів передаються також інші корисні властивості: наприклад, здатність поглинати певні живильні речовини або імунітет до деяких отрут.