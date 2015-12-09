NASA опублікувало знімок найменшого супутника Сатурна у високій роздільній здатності

Подивитися фото в високому дозволі можна на сайті NASA, пише ZN.ua.

Відзначається, що фотографія була зроблена 6 грудня з відстані 37 тисяч км. Роздільна здатність фото становить 220 метрів на піксель. Прометей має всього 86 км у поперечнику.

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Космічна станція Cassini-Huygens, вартістю більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана. Cassini названа на честь італійського вченого Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні) також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, коли-небудь запущених в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань знімків високої якості в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонду Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства. Раніше повідомлялося, що вчені отримали найбільш чіткий знімок другого за величиною супутника Сатурна. Крім того, дослідники отримали високоякісні фотографії Титану - найбільшого супутника Сатурна. В результаті застосування нових алгоритмів фотографії стали більш корисні для науковців. Так, планетологи зможуть використовувати їх для складання точних тривимірних карт Титану і спостереження руху метанових річок.

Одне з досягнень вчених NASA, що досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану.