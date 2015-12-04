New Horizons вперше зробила знімок об'єкта з глибин поясу Койпера

Про це повідомляється на сайті агентства, передає Lenta.ru. Об'єкт 1994 JR1 має в діаметрі 150 км. На анімації показано його рух на тлі зірок. В момент отримання знімків станція New Horizons перебувала від Сонця на відстані 5,3 млрд км і на відстані 280 млн км від 1994 JR1.

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Фотографії були зроблені 2 листопада камерою LORRI (Long Range Reconnaissance Imager). Таким чином, за заявою NASA, міжпланетна станція вперше на відносно близькій відстані сфотографувала об'єкт всередині поясу Койпера, розташованого за орбітою Нептуна.

В ході пролітної місії New Horizons 14 липня 2015 року максимально наблизилася до карликової планети. В даний час вона знаходиться на відстані більше 5 млрд км від Землі. 1 січня 2019 року станція, імовірно, повинна досягти планетоїда 2014 MU69 в поясі Койпера (1,6 млрд км від Плутона). Місія New Horizons завершиться в середині 2020-х років.

Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери, будову поверхні, а також про взаємодію з Хароном.