Вчені довели, що сприйняття часу з віком спотворюється

«Для того щоб зрозуміти, що відбувається навколо нас, мозку доводиться швидко вирішувати, об'єднувати або не об'єднувати дані з різних джерел інформації. Мозок літніх людей погано справляється з цим завданням, що може пояснювати, чому вони нерідко втрачають нитку бесіди під час діалогів з іншими людьми, відчувають складності при водінні машини або просто погано підтримують баланс тіла під час ходьби», - заявив Майкл Барнетт-Кован з Університету Ватерлоо (Канада), повідомляють РИА Новости.

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Майкл Барнетт-Кован і його колеги дійшли до такого висновку, спостерігаючи за реакцією кількох десятків молодих і літніх добровольців на два типи подразників: білі кола на екрані монітора і звукові сигнали. Як правило, вони виводилися парами - у деяких випадках учасники дослідів бачили або два кола, або чули звук і бачили коло, або чули два різних звуки.

Завдання добровольців полягало в тому, що вони повинні були визначити, чи відбувалися ці події одночасно, що їм виділялося всього 3 секунди, після яких вони повинні були натиснути на одну з двох кнопок на спеціальному пульті.

Як показав цей експеримент, люди у віці 50-60 років починають досить часто помилятися і довше думати, ніж молоді люди, в тих випадках, коли їм доводиться сприймати і візуальні і звукові сигнали. Особливо це виявлялося в тих випадках, коли вчені просили їх пригадати, який з подразників з'являвся на екрані чи лунав колонок першим, а який - другим.

Судячи з уповільнення реакції літніх людей на змішані сигнали, їх мозок, по всій видимості, гірше справляється зі «склеюванням» різних типів інформації в єдину картинку. Це, як вважають Майкл Барнетт-Кован і його колеги, пояснює те, чому літні люди вважають, що час починає йти швидше для них - їх мозок просто не встигає інтегрувати різнорідну інформацію в єдиний «відеоряд».

За словами вчених, з даною проблемою, яка може зумовлювати схильність до літніх людей аварій при водінні машин, можна боротися, використовуючи спеціальні комп'ютерні ігри та інші прийоми, які тренують реакцію і підсилюють обмін інформацією між різними відділами мозку. Подібні заходи, як вважає Майкл Барнетт-Кован, є вкрай важливими для здоров'я населення Землі, оскільки воно стрімко старіє.