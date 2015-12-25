Медики з'ясували, що червоне вино сприяє схудненню

Результати своїх досліджень автори представили в International Journal of Obesity, передає Lenta.ru. Вчені з'ясували, що в червоному вині міститься велика кількість речовини ресвератрол - захисної фенольної сполуки, яка сприяє спалюванню калорій і перетворенню білої жирової тканини в корисну буру жирову тканину.

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Ресвератрол потрапляє у вино з винограду, який виробляє цю речовину для захисту від паразитів. Вчені також відзначають, що багато продуктів, що містять дану сполука, також можуть бути корисні для схуднення. Наприклад, чорниця, полуниця, малина, яблука.

Своїх висновків фахівці дійшли в результаті експериментів з мишами. Гризунам щодня (в еквівалентній для людини дозі) давали ресвератрол, в результаті чого у мишей на 40% знизилась кількість білого жиру.

Дослідник Мін Ду з Університету штату Вашингтон зазначив, що поліфеноли (до яких відноситься ресвератрол) сприяють посиленню експресії гена, відповідального за окислення харчових жирів і перетворення білого жиру в бурий.

Щоденна рекомендована доза червоного вина (сортів мерло або каберне-совіньон) - 340 мл, що відповідає двом-трьом келихам. Проте вчені відзначають, що не всі такі напої містять ресвератрол в достатній кількості. Оскільки багато поліфенолів нерозчинні, після фільтрації їх частка може істотно знизитися.