SpaceX має намір посадити ступінь Falcon 9 на баржу в океані

Американська компанія SpaceX під час наступного запуску ракети Falcon 9 спробує посадити її першу ступінь на баржу в Тихому океані, повідомляють РИА Новости.

Пуск ракети, яка доставить на орбіту супутник NASA, намічено на 17 січня, заявив представник компанії Ілон Маск.

"Компанія вже двічі робила спроби посадити ракету на платформу в океані, проте наразі не досягла успіху", - йдеться в повідомленні.

Перша ступінь ракети-носія Falcon 9 виконала 22 грудня 2015 року успішне вертикальне приземлення на базі ВПС США на мисі Канаверал в 10 кілометрах від місця старту. Всі 11 супутників зв'язку нового покоління OG2 виведені на орбіту в ході запуску ракети-носія. Запуск Falcon 9 став першим після події в червні цього року аварії ракети на старті.

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Приватна компанія SpaceX за контрактом з NASA зобов'язалася здійснити до 2016 року 12 запусків до МКС. Крім контракту на доставки вантажів на МКС, у вересні 2014 року поряд з Boeing вона виграла контракт вартістю близько 6,8 мільярда доларів на здійснення пілотованих польотів до МКС. Вона розробляє свій пілотований корабель на базі вантажний капсули Dragon і сподівається використовувати для запуску ракети Falcon.