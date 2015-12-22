Багаторазовий ступінь Falcon-9 вперше в історії успішно повернувся на Землю

Трансляція запуску, який став першим після аварії в червні 2015 року, велася на сайті компанії, передає Lenta.ru. Запуск відбувся 21 грудня о 20:29 за місцевим часом (04:29 за Києвом сьогодні). У розрахунковий час багаторазовий перший ступінь відокремився від ракети-носія і вперше в історії успішно повернувся на Землю. Планувалося, що він приземлиться на базі ВПС США на мисі Канаверал в 10 км від місця старту.

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Пізніше в SpaceX повідомили, що всі 11 супутників успішно виведені на орбіту.

28 червня ракета Falcon-9 з вантажівкою Dragon компанії SpaceX, яка стартувала до Міжнародної космічної станції, вибухнула на третій хвилині після зльоту. Корабель повинен був доставити на станцію близько двох тонн вантажів, зокрема продовольство, обладнання та матеріали для наукових експериментів. Передбачається, що причиною аварії стала несправність першого ступеня.

Так посадка виглядала з гелікоптера:

15 квітня багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon-9, яка стартувала з космічною вантажівкою Dragon з космодрому на мисі Канаверал, здійснила невдалу посадку на платформу в Атлантичному океані, перекинувшись через надлишкову бічну швидкість.

А так із самої платформи: