У SpaceX показали відео жорсткої посадки першого щабля ракети-носія Falcon 9

07:22, 18 січня 2016
Наука та IT
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Глава аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск у своєму Instagram опублікував відео жорсткої посадки першого щабля ракети-носія Falcon 9 на плавучу платформу в Тихому океані.

Жесткая посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 / twitter.com/elonmusk

Маск зазначив, що через несправність однієї з опор щабель перекинувся після приземлення, передає Lenta.ru.

"Причиною може бути лід, що утворився на поверхні платформи внаслідок туману", - підписав він своє повідомлення.

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На записі видно, як щабель вибухає при ударі об землю.

Раніше у своєму мікроблозі в Twitter Маск опублікував фото щабля після жорсткої посадки.

Вчора американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX запустила супутник для вивчення підвищення рівня моря вартістю 180 мільйонів доларів, однак посадити ракету-носій Falcon 9 на плавучу платформу вкотре не вдалося.

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