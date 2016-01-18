У SpaceX показали відео жорсткої посадки першого щабля ракети-носія Falcon 9

Маск зазначив, що через несправність однієї з опор щабель перекинувся після приземлення, передає Lenta.ru.

"Причиною може бути лід, що утворився на поверхні платформи внаслідок туману", - підписав він своє повідомлення.

Читайте такожNASA запустило ракету-носій Falcon 9 з погодним супутником

На записі видно, як щабель вибухає при ударі об землю.

Falcon lands on droneship, but the lockout collet doesn't latch on one the four legs, causing it to tip over post landing. Root cause may have been ice buildup due to condensation from heavy fog at liftoff. Відео опубліковано Elon Musk (@elonmusk) 17 Січ 2016 о 7:07 PST

Раніше у своєму мікроблозі в Twitter Маск опублікував фото щабля після жорсткої посадки.

Well, at least the pieces were bigger this time! Won't be last RUD, but am optimistic about upcoming ship landing. pic.twitter.com/w007TccANJ — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2016

Вчора американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX запустила супутник для вивчення підвищення рівня моря вартістю 180 мільйонів доларів, однак посадити ракету-носій Falcon 9 на плавучу платформу вкотре не вдалося.