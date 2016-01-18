У SpaceX показали відео жорсткої посадки першого щабля ракети-носія Falcon 9
Глава аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск у своєму Instagram опублікував відео жорсткої посадки першого щабля ракети-носія Falcon 9 на плавучу платформу в Тихому океані.
Маск зазначив, що через несправність однієї з опор щабель перекинувся після приземлення, передає Lenta.ru.
"Причиною може бути лід, що утворився на поверхні платформи внаслідок туману", - підписав він своє повідомлення.
Читайте такожNASA запустило ракету-носій Falcon 9 з погодним супутником
На записі видно, як щабель вибухає при ударі об землю.
Раніше у своєму мікроблозі в Twitter Маск опублікував фото щабля після жорсткої посадки.
Well, at least the pieces were bigger this time! Won't be last RUD, but am optimistic about upcoming ship landing. pic.twitter.com/w007TccANJ
— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2016
Вчора американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX запустила супутник для вивчення підвищення рівня моря вартістю 180 мільйонів доларів, однак посадити ракету-носій Falcon 9 на плавучу платформу вкотре не вдалося.