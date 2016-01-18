SpaceX не змогла успішно приземлити ракету-носій на плавучу платформу

02:26, 18 січня 2016
Наука та IT
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Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX запустила супутник для вивчення підвищення рівня моря вартістю 180 мільйонів доларів, однак посадити ракету-носій Falcon 9 на плавучу платформу вкотре не вдалося.

REUTERS

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Перший ступінь на безпілотному кораблі, проте схоже на жорстку посадку", - повідомила SpaceX у мережі Twitter. Згодом власник SpaceX Ілон Маск уточнив, що після посадки ракета-носій перекинулася.

Ракета з супутником Jason-3, який було виготовлено спільними зусиллями Франції та Сполучених Штатів, стартувала з бази ВПС США Vandenberg в Каліфорнії, о 10:42 за місцевим часом. Запуск пройшов успішно.

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Після відпрацювання, перший ступінь ракети-носія відділився, а другий ступінь продовжив виведення супутника на орбіту. Перший ступінь спробував сісти на плавучу платформу, проте це здійснити не вдалося.

Це вже четверта невдала спроба здійснити океанську посадку Falcon 9.

Як повідомляв УНІАН, NASA запустило ракету SpaceX Falcon 9 для доставки погодного спутника Jason 3.

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