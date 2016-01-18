SpaceX не змогла успішно приземлити ракету-носій на плавучу платформу

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Перший ступінь на безпілотному кораблі, проте схоже на жорстку посадку", - повідомила SpaceX у мережі Twitter. Згодом власник SpaceX Ілон Маск уточнив, що після посадки ракета-носій перекинулася.

First stage on target at droneship but looks like hard landing; broke landing leg. Primary mission remains nominal → https://t.co/tdni53IviI — SpaceX (@SpaceX) January 17, 2016

Ракета з супутником Jason-3, який було виготовлено спільними зусиллями Франції та Сполучених Штатів, стартувала з бази ВПС США Vandenberg в Каліфорнії, о 10:42 за місцевим часом. Запуск пройшов успішно.

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Після відпрацювання, перший ступінь ракети-носія відділився, а другий ступінь продовжив виведення супутника на орбіту. Перший ступінь спробував сісти на плавучу платформу, проте це здійснити не вдалося.

Це вже четверта невдала спроба здійснити океанську посадку Falcon 9.

Як повідомляв УНІАН, NASA запустило ракету SpaceX Falcon 9 для доставки погодного спутника Jason 3.