SpaceX не змогла успішно приземлити ракету-носій на плавучу платформу

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Перший ступінь на безпілотному кораблі, проте схоже на жорстку посадку", - повідомила SpaceX у мережі Twitter. Згодом власник SpaceX Ілон Маск уточнив, що після посадки ракета-носій перекинулася.

First stage on target at droneship but looks like hard landing; broke landing leg. Primary mission remains nominal → https://t.co/tdni53IviI