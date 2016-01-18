WhatsApp скасував абонентську плату

Таким чином додаток став повністю безкоштовним, повідомляється в офіційному блозі WhatsApp, передає Lenta.ru. Згідно анонсу, рішення прийняли у зв'язку з тим, що підписна модель не зарекомендувала себе як успішна. «У багатьох користувачів WhatsApp немає кредитної картки, і вони турбувалися, що через рік їм доведеться відмовитися від мессенджера», - пояснюється в повідомленні.

Читайте такожШахраї викрадають дані банківських карт за допомогою "оновлення" WhatsApp

Адміністрація сервісу пообіцяла не додавати в нього рекламу. Замість цього для WhatsApp розроблять низку компонентів, які дозволять використовувати месенджер для спілкування з установами та організаціями, які цікаві абоненту. В якості прикладу в анонсі називають банки і авіакомпанії.

За даними Bloomberg,WhatsApp - другий за популярністю месенджер в світі. Ним користуються понад 800 млн осіб. У 2014 році його придбала Facebook за $18 млрд.