Microsoft відкриє доступ в Skype користувачам інших месенджерів

Для підключення користувача стороннього сервісу, користувач Skype повинен послати йому посилання, за яким абонент зайде і авторизується на веб-версії Skype для однієї сесії зв'язку, повідомляє Lenta.ru з посиланням на ресурс PC World. Функція буде доступна для користувачів Skype for Windows, Skype for Mac, веб-версії Skype, а також з мобільних пристроїв на Android і IOS.

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Спочатку функція повинна бути доступна користувачам США, а потім поступово пошириться по всьому світу.

Microsoft таким чином намагається залучити багатомільйонну армію користувачів конкуруючих програм VoIP-телефонії (передача голосу через інтернет). Раніше компанія запустила функцію онлайн-перекладу голосових розмов по Skype, а також інтегрувала в свій месенджер функції пакета Office.

Microsoft не розкриває кількість користувачів месенджера, тільки говорить про те, що вони говорять по ньому 3 млрд хвилин в день.

За даними Bloomberg, найпопулярнішим месенджером у світі є сервіс QQ, що належить китайському інтернет-гігантові Tencent, і яким користується 843 млн чоловік щомісяця. Друге місце займає WhatsApp, яким користується понад 800 млн осіб по всьому світу. Третє - розробка Facebook - Messenger з 700 млн користувачів.