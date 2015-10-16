Microsoft відкриє доступ в Skype користувачам інших месенджерів
Microsoft запустить функцію прямого підключення до Skype для користувачів WhatsApp, Google Hangouts та інших месенджерів.
Для підключення користувача стороннього сервісу, користувач Skype повинен послати йому посилання, за яким абонент зайде і авторизується на веб-версії Skype для однієї сесії зв'язку, повідомляє Lenta.ru з посиланням на ресурс PC World. Функція буде доступна для користувачів Skype for Windows, Skype for Mac, веб-версії Skype, а також з мобільних пристроїв на Android і IOS.
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Спочатку функція повинна бути доступна користувачам США, а потім поступово пошириться по всьому світу.
Microsoft таким чином намагається залучити багатомільйонну армію користувачів конкуруючих програм VoIP-телефонії (передача голосу через інтернет). Раніше компанія запустила функцію онлайн-перекладу голосових розмов по Skype, а також інтегрувала в свій месенджер функції пакета Office.
Microsoft не розкриває кількість користувачів месенджера, тільки говорить про те, що вони говорять по ньому 3 млрд хвилин в день.
За даними Bloomberg, найпопулярнішим месенджером у світі є сервіс QQ, що належить китайському інтернет-гігантові Tencent, і яким користується 843 млн чоловік щомісяця. Друге місце займає WhatsApp, яким користується понад 800 млн осіб по всьому світу. Третє - розробка Facebook - Messenger з 700 млн користувачів.