У Великобританії вченим дозволили генетично модифікувати людські ембріони

Основна мета дослідження під керівництвом доктора Кеті Ніакан - зрозуміти, які потрібні гени ембріонам для успішного розвитку. Вчені вивчать перші сім днів життя яйцеклітини після запліднення - за цей час вона ділиться від однієї клітини до близько 250. У цей період клітини вже організовуються для виконання певних функцій. А від генів залежить, виживе клітина чи ні, передає Російська служба ВВС.

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Передбачається, що отримані дані допоможуть, зокрема, поліпшити процес розвитку ембріона при екстракорпоральному заплідненні. Ця робота також допоможе в лікуванні безпліддя і запобігання викиднів і різних патологій у дітей.

У дослідженні будуть використані лише віддані для цих цілей ембріони. Вчені не зможуть пересаджувати ембріони, які брали участь в дослідах, жінкам.

Міжнародний консорціум по стовбуровим клітинам, етики і права Hinxton Group у вересні минулого року випустив заяву, в якій закликав дозволити генетичну модифікацію ембріонів людини. В Європі подібні практики заборонені.

А в квітні минулого року міжнародна група вчених закликала китайських колег припинити експерименти з генетичною зміною ембріонів через несподівано велику кількість небажаних мутацій, які виникли в процесі дослідження.