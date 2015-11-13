Вчені пояснили, чому деякі люди не вміють малювати

Поточні дослідження показують, що здатність до реалістичних малюнків залежить від трьох факторів: як людина сприймає реальність, як добре вона запам'ятовує візуальну інформацію і які елементи об'єкта вона вибирає для того, щоб намалювати.

Гарна новина полягає в тому, що, за словами дослідників з Університетського коледжу Лондона, будь-яка людина може поліпшити всі ці якості в ході тренувань.

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По-перше, люди, які не вміють малювати, бачать світ не таким, який він насправді. Їх візуальні системи автоматично недооцінюють такі атрибути об'єктів, як розмір, форма і колір. Дослідження, проведені протягом останніх трьох років, показують, що принаймні деякі з цих помилок є наслідком помилок при малюванні.

Як це не парадоксально, в інших обставинах ці недоліки допомагають нам зорієнтуватися в просторі. Наприклад, коли предмети знаходяться ближче, то здаються більшими, ніж коли вони знаходяться далеко. Тим не менш спеціальні механізми в нашому мозку зазвичай здатні розпізнавати цей зоровий обман.

Іншим важливим фактором для вміння малювати єзорова пам'ять. Психологи з Університетського коледжу в Лондоні нещодавно провели експерименти, що досліджують роль зорової пам'яті в процесі малювання. Вони з'ясували, що вміння малювати залежить від здатності зберігати в пам'яті прості характеристики об'єкту, такі як кут, утворений двома лініями, з моменту зорового сприйняття до моменту малювання.

Також, на їхню думку, якість малюнка залежить від того, як художник сприймає об'єкт: чи бачить він його цілком або виділяє в ньому якісь більш важливі деталі.

Американські вчені раніше виявили переконливі докази того, що кваліфіковані художники краще вибирають, які елементи об'єкта повинні бути використані для кращої передачі форми об'єкта. І як тільки художники вибирають важливий елемент, вони зосереджують на ньому свою увагу, ігноруючи інші деталі.

"Немає сумнівів, що практика є важливим фактором для навичок малювання", - говорить психолог Університетського коледжу Лондона Ребекка Чемберлен. У дослідженні, представленому на недавньому симпозіумі в Колумбійському університеті, Чемберлен і її колеги виявили, що тривалі тренування значно поліпшили здібності учасників випробувань до малювання.

На підставі своїх спостережень психологи рекомендують використовувати такі методи для поліпшення своїх образотворчих навичок. По-перше, потрібно зосередитися на масштабуванні зображення у відповідності з розміром паперу. По-друге, сконцентруватися на відстані між елементами об'єкта і співвідношення їх розмірів. По-третє, звертати увагу на розмір і форму порожнього простору між частинами об'єкта.