Вчені пояснили, чому деякі люди не вміють малювати
Дослідники виявили фактори, які впливають на здатність людини до образотворчого мистецтва.
Поточні дослідження показують, що здатність до реалістичних малюнків залежить від трьох факторів: як людина сприймає реальність, як добре вона запам'ятовує візуальну інформацію і які елементи об'єкта вона вибирає для того, щоб намалювати.
Гарна новина полягає в тому, що, за словами дослідників з Університетського коледжу Лондона, будь-яка людина може поліпшити всі ці якості в ході тренувань.
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По-перше, люди, які не вміють малювати, бачать світ не таким, який він насправді. Їх візуальні системи автоматично недооцінюють такі атрибути об'єктів, як розмір, форма і колір. Дослідження, проведені протягом останніх трьох років, показують, що принаймні деякі з цих помилок є наслідком помилок при малюванні.
Як це не парадоксально, в інших обставинах ці недоліки допомагають нам зорієнтуватися в просторі. Наприклад, коли предмети знаходяться ближче, то здаються більшими, ніж коли вони знаходяться далеко. Тим не менш спеціальні механізми в нашому мозку зазвичай здатні розпізнавати цей зоровий обман.
Іншим важливим фактором для вміння малювати єзорова пам'ять. Психологи з Університетського коледжу в Лондоні нещодавно провели експерименти, що досліджують роль зорової пам'яті в процесі малювання. Вони з'ясували, що вміння малювати залежить від здатності зберігати в пам'яті прості характеристики об'єкту, такі як кут, утворений двома лініями, з моменту зорового сприйняття до моменту малювання.
Також, на їхню думку, якість малюнка залежить від того, як художник сприймає об'єкт: чи бачить він його цілком або виділяє в ньому якісь більш важливі деталі.
Американські вчені раніше виявили переконливі докази того, що кваліфіковані художники краще вибирають, які елементи об'єкта повинні бути використані для кращої передачі форми об'єкта. І як тільки художники вибирають важливий елемент, вони зосереджують на ньому свою увагу, ігноруючи інші деталі.
"Немає сумнівів, що практика є важливим фактором для навичок малювання", - говорить психолог Університетського коледжу Лондона Ребекка Чемберлен. У дослідженні, представленому на недавньому симпозіумі в Колумбійському університеті, Чемберлен і її колеги виявили, що тривалі тренування значно поліпшили здібності учасників випробувань до малювання.
На підставі своїх спостережень психологи рекомендують використовувати такі методи для поліпшення своїх образотворчих навичок. По-перше, потрібно зосередитися на масштабуванні зображення у відповідності з розміром паперу. По-друге, сконцентруватися на відстані між елементами об'єкта і співвідношення їх розмірів. По-третє, звертати увагу на розмір і форму порожнього простору між частинами об'єкта.