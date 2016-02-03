Facebook змінить алгоритм новинної стрічки

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Лента.ру.

Для того щоб зрозуміти, що цікавить користувача Facebook, компанія опитала тисячі людей: юзери оцінювали зміст своєї стрічки, ставлячи оцінки від одного до п'яти кожному посту в залежності від інтересу до нього.

На основі цього компанія вивела два фактори, які й будуть враховуватися при ранжуванні стрічки новин: які пости користувачі охочіше бажають прокоментувати, лайкнути, клікнути або поділитися та які публікації вони бажають бачити в першу чергу.

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Як повідомляє Mashable, зміни в першу чергу відчують на собі не звичайні користувачі, а власники офіційних сторінок і виробники вірусного контенту: компанія попереджає, що деякі з них можуть помітити зниження трафіку своїх постів після нововведення. За словами представників Facebook, щоб уникнути цього, власникам таких сторінок слід перестати закликати користувачів що-небудь зробити з публікацією (наприклад, лайкнути).

Наразі алгоритми Facebook при побудові новинної стрічки ставлять пріоритет пости найближчих друзів і сторінки, які найбільше цікавлять користувача, що можна вказати в налаштуваннях. Як повідомила компанія, можливість вручну вибирати друзів, чиї оновлення будуть з'являтися в першу чергу, збережеться.