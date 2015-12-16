Політика "справжнього імені": Facebook дозволить використовувати псевдоніми у виняткових випадках
Компанія Facebook заявила, що внесе зміни до своєї політики, спрямованої на те, щоб користувачі вказували у профілі тільки свої справжні імена.
Раніше до Facebook звернулася низка різних груп та активістів, які просили компанію переглянути цю жорстку політику, що вимагає від людей використовувати тільки власні імена, передає Бі-бі-сі.
Компанія повідомила, що має намір перевірити нову систему, згідно з якою користувачі при наявності яких-небудь особливих обставин можуть вдатися до використання псевдоніма.
Як уточнюють у компанії, пом'якшення політики "справжнього імені" пов'язане з бажанням допомогти людям, які опинилися у важкій ситуації: наприклад, ті, що стали жертвою домашнього насильства або зазнають глузувань, знущань та цькувань у суспільстві.
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Однак компанія наполягає на тому, щоб користувачі, у яких немає таких особливих обставин, все-таки вказували своє справжнє ім'я.
Компанія стверджує, що коли люди використовують своє справжнє ім'я, їхні дії і слова в соціальній мережі мають більшу вагу, ніж слова користувача, що ховається під псевдонімом.
Раніше соціальна мережа Facebook запустила функцію пошуку за записами. Поки що вона буде доступна тільки в США для користувачів персональних комп'ютерів, iPhone і смартфонів на базі Android.