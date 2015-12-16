Політика "справжнього імені": Facebook дозволить використовувати псевдоніми у виняткових випадках

Раніше до Facebook звернулася низка різних груп та активістів, які просили компанію переглянути цю жорстку політику, що вимагає від людей використовувати тільки власні імена, передає Бі-бі-сі.

Компанія повідомила, що має намір перевірити нову систему, згідно з якою користувачі при наявності яких-небудь особливих обставин можуть вдатися до використання псевдоніма.

Як уточнюють у компанії, пом'якшення політики "справжнього імені" пов'язане з бажанням допомогти людям, які опинилися у важкій ситуації: наприклад, ті, що стали жертвою домашнього насильства або зазнають глузувань, знущань та цькувань у суспільстві.

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Однак компанія наполягає на тому, щоб користувачі, у яких немає таких особливих обставин, все-таки вказували своє справжнє ім'я.

Компанія стверджує, що коли люди використовують своє справжнє ім'я, їхні дії і слова в соціальній мережі мають більшу вагу, ніж слова користувача, що ховається під псевдонімом.

Раніше соціальна мережа Facebook запустила функцію пошуку за записами. Поки що вона буде доступна тільки в США для користувачів персональних комп'ютерів, iPhone і смартфонів на базі Android.