Цукерберг заявив, що Facebook має намір забезпечити мільярд індійців доступом в інтернет

Компанія Facebook не залишить спроб за оптимальною ціною забезпечити доступом в інтернет широких верств користувачів в Індії.

Про це заявив у понеділок засновник компанії Марк Цукерберг у відповідь на рішення влади країни тимчасово заблокувати безкоштовний доступ до ряду сайтів через додаток Facebook для смартфонів, передає ТАСС.

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"Ми ніколи не відмовимося від важливої мети забезпечення зв'язку в Індії, тому що більше мільярда людей у цій країні не мають доступу в інтернет", - підкреслив Цукерберг. "Ми знаємо, що надаючи їм зв'язок, ми можемо допомогти їм вибратися з бідності, створити мільйони робочих місць і розширити можливості для отримання освіти", - додав він.

Заборона влади Індії стосується його особистого проекту Free Basics, який розрахований на найбідніші верстви населення у понад 35 країн світу. Програма дозволяє користувачеві з допомогою мобільного додатка Facebook без додаткових витрат заходити на обмежену кількість сайтів, користуватися рядом месенджерів.