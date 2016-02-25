У Facebook знайшли два прихованих смайли (відео)

При цьому він виклав ролик на своїй сторінці в YouTube, в якому покроково описав, як можна подивитися секретні "реакції".

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Варто зазначити, що користувач соцмережі виявив приховані смайли, відкривши вихідний код сторінки Facebook, потім він змінив у ньому низку показників і продемонстрував результат.

Нагадаємо, вчора Facebook ввів п'ять альтернатив лайку. За допомогою нових іконок користувачі можуть сказати не тільки «Мені подобається», а й освідчитися, розсміятися, здивуватися, висловити смуток і гнів.

Засновник Facebook Марк Цукерберг, анонсуючи нові можливості, говорив, що смайлики, звичайно, не кнопка «Не подобається» (яку чекали багато користувачів), але вони все ж таки дозволяють по-новому реагувати на публікації.