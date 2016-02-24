Facebook ввів п'ять альтернатив лайку

Щоб поставити нову емоцію, в додатку потрібно затиснути лайк, а в веб-версії навести курсор і почекати.

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Тестування декількох емоцій почалося в жовтні 2015 року - тоді це почало працювати лише в іспанській та ірландській версіях соціальної мережі, передає meduza.io. Тепер можливість поставити смайлик тій чи іншій публікації доступний всім користувачам.

Засновник Facebook Марк Цукерберг, анонсуючи нові можливості, говорив, що смайлики, звичайно, не кнопка «Не подобається» (яку чекало багато користувачів), але вони все ж таки дозволяють по-новому реагувати на публікації.