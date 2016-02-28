Марсохід передав на Землю знімок хребта "Кнусден Рідж"

Нахил схилу, по якому рухається ровер, становить 30 градусів. По дорозі марсохід зробив фотознімок хребта, до якого наближається, передає DT.UA. Команда марсохода планує досліджувати камені, які можуть бути свідченням існування водяних потоків на поверхні Марса в далекому минулому планети. Камені розташовуються в так званих "червоних зонах", які зустрічаються на хребті "Кнусден Рідж". Хребет розташований в долині Марафону, яка розсікає західний край кратера Ендевор.

Читайте такожNASA розкрило головну таємницю Марса: на планеті є рідка водаРовер Opportunity приземлився на Марсі 25 січня 2004 року. Передбачалося, що він пропрацює на поверхні Червоної планети 90 діб, однак він продовжує функціонувати досі. В кінці вересня 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли докази існування рідкої води на поверхні Марса. А пізніше опублікували відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.