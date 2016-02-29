Телескоп Hubble сфотографував гігантський синій міхур (фото)

Дана зірка (WR 31a) знаходиться на відстані 30 тис. світлових років від Землі. Світила такого типу досить рідкісні (в галактиці Чумацького шляху їх всього 230). Для них характерні висока температура і світіння. Цикл їх життя закінчується вибухом наднової.

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"На жаль, зірки Вольфа-Райе живуть всього кілька сот тисяч років - це мить в масштабах космосу. На початку їх маса як мінімум 20 разів більша сонячної, але вони втрачають цю масу менше, ніж за 100 тис. років. Сонце, для порівняння, прожило вже 4,5 млрд років, і потухне воно ще як мінімум через 5 млрд років", - відзначають фахівці NASA.

Зірку WR 31a оточує характерний синій міхур - туманність, що складається з пилу, водню, гелію та інших газів. На думку вчених, такі туманності, часто приймають форму кільця або сфери, що виникають за взаємодії швидких зоряних вітрів з зовнішніми шарами водню, який виділяють зірки Вольфа-Райе.

Міхур навколо WR 31a розширюється зі швидкістю 220 тис. км/год. Сама ж зірка в результаті вибухне надновою, і викинута під час вибуху зоряна речовина стане "сировиною" для нового покоління зірок і планет.