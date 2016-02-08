Телескоп Hubble зробив знімок крижаної блакитної туманності

21:17, 08 лютого 2016
Наука та IT
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На новому знімку, зробленому телескопом Hubble, можна розгледіти крила планетарної туманності Hen 2-437, блакитний колір якої нагадує паморозь.

spacetelescope.org

Знімок був опублікований на офіційному сайті телескопа. Hen 2-437, яка розташовується в сузір'ї Лисички, вперше була відкрита в 1946 році Рудольфом Мінковським, передає DT.UA. Планетарна туманність є одним з трьох тисяч схожих об'єктів Чумацького Шляху. Планетарні туманності утворюються тоді, коли зірка, що нагадує масою Сонце, досягає кінця свого життя. Зірка розбухає, а потім викидає свої зовнішні шари в космос. Зовнішня речовина зірки, з якої була утворена Hen 2-437, поширилася в космос двома "крилами" крижаного блакитного кольору.

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Раніше повідомлялося про те, що астрономи за допомогою телескопів Hubble і Spitzer виявили найменшу галактику раннього Всесвіту. Галактика існувала вже через 400 млн років після Великого Вибуху, тобто 13,8 млрд років тому.

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