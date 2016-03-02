Пуск ракети Falcon 9 відкладено вчетверте через вітри

Про це на своїй сторінці у Twitter написав глава компанії Ілон Маск.

"Старт відклали до п'ятниці через екстремальні висотні вітри. Б'ють, як кувалда, коли розганяєшся до надзвукової", - зазначив він.

Читайте такожSpaceX в останній момент відмінила запуск ракети Falcon 9

Pushing launch to Friday due to extreme high altitude wind shear. Hits like a sledgehammer when going up supersonic pic.twitter.com/Gr8T5upaLd — Elon Musk (@elonmusk) March 1, 2016

Запуск ракети, яка повинна вивести на орбіту супутник зв'язку SES-9, переноситься вже четвертий раз. Спочатку планували запустити ракету ще минулого року, але через вибух аналогічної ракети старт перенесли на 25 лютого.

Однак і 25 лютого запустити її не вдалося. Тоді компанія пояснила це поганими погодними умовами і необхідністю охолодити паливо. При цьому в SpaceX заявляли, що й ракета, й супутник повністю справні.

29 лютого SpaceX в останній момент скасувала запуск своєї ракети Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал. За словами представника компанії, у ході підготовки запуску в системах ракети виявили несправність.