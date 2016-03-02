Екіпаж МКС успішно повернувся на Землю

Про це повідомили в Центрі управління польотами, передає Lenta.ru. Капсула корабля, який відстикувався від станції, приземлилася в 147 км від міста Жезказган сьогодні рано вранці. На Землю повернулися учасники 46-ї експедиції на МКС астронавт NASA Скотт Келлі і космонавти Сергій Волков і Михайло Корнієнко .

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У забезпеченні посадки були задіяні 12 вертольотів Мі-8 зі спецобладнанням на борту, 4 літаки Ан-12 і Ан-26 і 18 всюдиходів.

Скотт Келлі і Михайло Корнієнко вперше в історії МКС провели на її борту майже рік (340 діб), Сергій Волков - 182 дні. До цього тривалі експедиції на орбіту здійснювалися тільки на російській орбітальній станції "Мир" майже 20 років тому.

На борту МКС залишилися працювати астронавт NASA Тімоті Копра, британець Тімоті Пік і росіянин Юрій Маленченко. Наступна експедиція у складі американського астронавта Джеффрі Вільямса і росіян Олексія Овчинина і Олега Скрипочки відправиться на станцію з космодрому Байконур 19 березня.