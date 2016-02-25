Британський астронавт з борту МКС зробив знімок північного сяйва (фото)

Зображення опубліковано на сайті NASA. У підписі до нього астронавт написав "МКС тільки що пролетіла крізь туман північного сяйва. Моторошно, але дуже красиво". Спалахи північного сяйва не тільки чудово виглядають, але і являють інтерес для дослідників, що вивчають сонячну енергію. Північне сяйво є одним з ефектів, викликаних появою частинок сонячної енергії. Частинки утворюють стійкий потік, що отримав назву "сонячний вітер", який з'являється внаслідок корональних викидів на Сонці".

Читайте такожNASA показало найкращі знімки Землі, зроблені з борту МКС у цьому році (фото)

Як повідомляв УНІАН, військовий льотчик у відставці майор Тім Пік прибув на МКС у складі міжнародного екіпажу 15 грудня 2015 року. Він став першим громадянином Великобританії, який відправився в космос під егідою ESA. Разом з ним на станцію були доставлені російський космонавт Юрій Маленченко і американський астронавт Тімоті Копра. Крім того, на МКС знаходяться два космонавти-бортінженери Роскосмосу (Сергій Волков і Михайло Корнієнко) і командир 46-го екіпажу, астронавт NASA Скотт Келлі.