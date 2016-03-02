Apple запатентувала гнучкі пристрої

Американське бюро патентів і торгових марок опублікувало 54 нових патенти компанії Apple. Серед них – патент на виробництво гнучких пристроїв з OLED (Organic Light Emitting Diode) екранами, на які компанія збирається перейти вже у 2017 році. Про це пише ресурс РatentlyАpple.

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В Apple впевнені, що такі гнучкі екрани можуть бути використані в нових iPhone, iPad, Apple Watch та іншій носимій електроніці.

Виробник також анонсував появу спеціальних сенсорів, завдяки яким можна буде управляти пристроєм, згинаючи його. Приміром, ви зможете змінити режим роботи, розблокувати або заблокувати екран, ввімкнути/вимкнути девайс. Пізніше цю технологію планують використовувати і в ігрових приставках.

В Apple відзначають, що гнучкі пристрої будуть більш стійкі до механічних пошкоджень, ніж ті, якими ми користуємося зараз.