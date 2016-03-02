Apple запатентувала гнучкі пристрої

14:22, 02 березня 2016
Наука та IT
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Вони будуть більш стійкі до механічних пошкоджень і отримають нові елементи керування.

iphone-mods.ru

Американське бюро патентів і торгових марок опублікувало 54 нових патенти компанії Apple. Серед них – патент на виробництво гнучких пристроїв з OLED (Organic Light Emitting Diode) екранами, на які компанія збирається перейти вже у 2017 році. Про це пише ресурс РatentlyАpple.

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В Apple впевнені, що такі гнучкі екрани можуть бути використані в нових iPhone, iPad, Apple Watch та іншій носимій електроніці.

patentlyapple.com

Виробник також анонсував появу спеціальних сенсорів, завдяки яким можна буде управляти пристроєм, згинаючи його. Приміром, ви зможете змінити режим роботи, розблокувати або заблокувати екран, ввімкнути/вимкнути девайс. Пізніше цю технологію планують використовувати і в ігрових приставках.

В Apple відзначають, що гнучкі пристрої будуть більш стійкі до механічних пошкоджень, ніж ті, якими ми користуємося зараз.

patentlyapple.com

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