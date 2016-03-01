У iPhone 7 з'являться стереодинаміки і плоска камера - ЗМІ

Про це повідомляють світові ЗМІ, передає Lenta.ru. Зокрема, з корпусу смартфона зникнуть пластикові смуги, за якими на шостому поколінні гаджетів розташовуються антени, і роз'єм для навушників. Товщина нового пристрою складе 6,1 мм, що на 1 мм тонше поточної версії. Це стане можливим завдяки зменшеному у розмірах Lightning-порту, який при цьому сумісний з існуючими периферійними пристроями та кабелями.

Читайте такожЗМІ повідомили про наявність в інтернеті відео з ймовірним iPhone 7

Японське джерело, на яке посилаються світові ЗМІ, спростовує відомості, які публікувалися раніше, про те, що iPhone 7 отримає водонепроникний корпус з нового сплаву. Крім цього, одне з японських видань зазначає, що не володіє інформацією про наявність подвійної камери в смартфоні, непідтверджені повідомлення про яку з'явилися в інтернеті на початку цього року.

Кнопка камери, яка випирає з корпусу iPhone одне з найбільш суперечливих дизайнерських рішень Apple. На поточний момент вона присутня у двох лінійках: iPhone 6 і iPhone 6s.

На поточний момент iPhone 7 офіційно не анонсований. Очікується, що сьоме покоління пристроїв представлять в кінці 2016 року. ЗМІ припускають, що в ході наступної презентації, наміченої на 15 березня, Applе оголосить про випуск iPhone SE - оновленої 4-дюймової версії гаджета.