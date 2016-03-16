Apple: Батьки-засновники США "були б вражені" від запиту Мін'юсту про зламування iPhone

Крім того, в компанії відзначили, що батьки-засновники Сполучених Штатів «були б вражені» подібним проханням, цитує Reuters Росбалт.

Раніше президент країни Барак Обама заявив про необхідність доступу влади до смартфонів громадян в крайніх випадках, наприклад, для запобігання теракту. Він також відмовився коментувати справу ФБР проти Apple.

На початку березня Мін'юст США подав повторний позов до Apple про розблокування смартфона.

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Як повідомляв УНІАН, ФБР вимагає від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Сайеду Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументує це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.