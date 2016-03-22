У Facebook Messenger знайдено приховану гру в баскетбол

Для цього потрібно надіслати другу в чаті емодзі з баскетбольним м'ячем, а потім натиснути на повідомлення, передає Громадське.

Після цього на екрані з'явиться симулятор баскетболу. Мета гри — закинути якомога більше м'ячів поспіль у кошик. Після 10 влучень гра ускладнюється тим, що кошик починає рухатися, а після 20 очок рух прискорюється. Розмір оновлення складає 93,5 мегабайта.

Слід зазначити, що гра встановлена лише в останній версії Messenger і доступна тільки на смартфонах і планшетах, тож запустити її на ПК не вийде.

За словами розробників, баскетбольний «додаток» представили 17 березня на честь фіналу March Madness, який відбудеться 4 квітня.

Раніше УНІАН повідомляв, що в особистих повідомленнях Facebook та чатах Messenger прихована функція, яка дозволяє грати в шахи один з одним.