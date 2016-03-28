Космічне сміття знищило японський телескоп для дослідження чорних дір

Стан Hitomi, за словами представників агентства, поки залишається невідомим, передає Lenta.ru. У той же час військові з Об'єднаного центру космічних операцій (Joint Space Operations Center) зуміли відстежити рентгенівський телескоп і помітили в безпосередній близькості від нього п'ять об'єктів, які нагадують уламки.

Читайте такожКомандування ВПС США остаточно втратило в космосі новітній супутник

Спостереження вказують на те, що обсерваторія, швидше за все, зіткнулася з космічним сміттям, а не вибухнула, як припускають деякі експерти.

JAXA втратила контакт з Hitomi 26 березня. З того часу вдалося отримати один короткий сигнал із супутника, і фахівці продовжують працювати над тим, щоб відновити контакт з астрофізичним інструментом.

Обсерваторія Hitomi, раніше відома як Astro-H, призначена для вивчення рентгенівських променів від таких космічних об'єктів, як чорні діри, скупчення галактик і темна матерія. Вона несе на своєму борту спектрометр м'якого рентгенівського випромінювання (SXS) для вимірювання довжини хвиль від 0,1 до 10 килоелектронвольт. З допомогою SXS вчені планували отримати знімки високої роздільної здатності.

У 2000 році попередник Hitomi телескоп Astro-E був втрачений при невдалому запуску, а в 2005 році інша японська рентгенівська обсерваторія - Suzaku - втратила свій спектрометр через витік гелію.