NASA підпалить космічний модуль заради експерименту - BBC

Про запланований експеримент, який отримав назву Saffire, повідомляє офіційний сайт агентства, передає BBC Україна.

Випробування проведуть всередині одного з модулів вантажної капсули транспортного космічного корабля Cygnus, після того, як він доставить астронавтам на Міжнародну космічну станцію (МКС) черговий вантаж з продовольством й іншими запасами.

На зворотному шляху на Землю вчені підпалять всередині модуля шматок зробленого зі скловати і бавовни полотна. Модуль буде обладнаний сенсорами, які в ході експерименту замірятимуть всі параметри пожежі - температуру, швидкість поширення і обсяги займання.

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Сам модуль весь час польоту буде прикріплений ззовні корабля.

Політ корабля на МКС запланований на 23 березня.

"Saffire буде найбільшою рукотворною космічною пожежею в історії. Зараз у нас є можливість проводити експерименти із займанням у мікрогравітаційних умовах МКС, але тільки в маленькому масштабі. Saffire дозволить нам спалити більші фрагменти матеріалу, не створюючи небезпеку для життя екіпажу", - пояснює менеджер проекту Saffire Гаррі Раф.

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Вивчення великої пожежі в космосі буде корисним також з точки зору проблем пожежної безпеки на космічних кораблях, додає пан Раф. Експериментальний модуль буде розміром приблизно метр на метр і на півтора метри у висоту.

Вчені очікують, що капсула буде повністю знищена при входженні в атмосферу Землі після експерименту.