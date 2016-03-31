Вчені винайшли датчик для фіксації найдрібніших гравітаційних коливань

Новий датчик - розміром із сірникову коробку, повідомляє Бі-бі-сі. Гравіметри, повсюдно використовуються зараз, як правило значно більшого розміру.

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Вчені з університету Глазго вважають, що виробництво нового приладу буде обходитися недорого, і його можна буде використовувати для прогнозування вулканічної активності.

Новий гравиметр заснований на технології, яка зазвичай використовується в смартфонах.

Гравиметр - прилад для вимірювання прискорення сили тяжіння, він, по своїй суті, є багатопрофільним приладом, застосування якого можливе в багатьох сферах.

Однак на практиці мало не 100% гравиметрів використовуються в гравірозвідувальних роботах, а саме для пошуку родовищ корисних копалин.