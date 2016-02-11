Вчені вперше зафіксували передбачені Ейнштейном гравітаційні хвилі

Таким чином, експериментально існування хвиль вчені довели тільки зараз. Вчені називають практичні докази "історичними", оскільки вони прямо підтверджують одне з пророкувань загальної теорії відносності. Про це оголосили на прес-конференції у Вашингтоні, передає meduza.io.

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Джерелом викривлення простору-часу або гравітаційних хвиль, які вдалося зафіксувати, стало злиття двох чорних дір в мільярді світлових років від Землі. Хвилі були зафіксовані в обох обсерваторіях, які брали участь у дослідженні.

Як зазначає The New York Times, вченим вдалося записати звук злиття двох чорних дір. Енергія, виділена в результаті злиття, еквівалентна трьом Сонцям.

Сталося приблизно наступне: 1,2 млрд світлових років тому в далекій галактиці дві чорні діри оберталися одна навколо одної. Маса однієї чорної діри була як 36 Сонць, маса меншої - як 29 Сонць. З часом діри зближувалися і прискорювалися і в кінці кінців злилися в одну величезну чорну діру. У цей момент в усі боки зі швидкістю світла почали поширюватися гравітаційні хвилі. Але поступово вони загасали, а до моменту наближення до Землі загасли настільки, що їх вже було складно відрізнити від інших вібрацій на планеті (зразок шуму або сейсмоактивності). Для того, щоб зловити гравітаційні хвилі, були побудовані дві обсерваторії на відстані близько 3 тис. км одна від одної. За формою вони являють собою літеру L, у якої обидва плеча рівні. Довжина плечей - 4 км. На кінцях плечей встановлені ідеальні дзеркала, які ізольовані від коливань. При проходженні через плечі їх довжина змінюється менше, ніж на величину протона. Тим не менш, обладнання настільки чутливе, що і цю зміну вдалося зловити.