Європейське космічне агентство показало новий знімок комети Чурюмова-Герасименко

У момент зйомки апарат знаходився на відстані 329 км від ядра комети. На знімку можна побачити комету і світло Сонця за нею, передає DT.UA. Кут зйомки склав 159 градусів, масштаб зображення – 28 м на піксель. Під час зйомки комети Чурюмова-Герасименко знаходилася на відстані 400 млн км від Сонця.

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Раніше повідомлялося про те, що зонд Philae знайшов на поверхні комети 67Р (Чурюмова-Герасименко) 16 органічних сполук, насичених вуглецем і азотом, в тому числі 4 сполуки, які раніше не виявлялися на кометах. На думку вчених, наявність таких складних молекул в кометі, яка утворилася в період зародження Сонячної системи, свідчить про те, що хімічні процеси могли зіграти основну роль у сприянні формуванню умов для виникнення життя.