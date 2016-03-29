Вчені запідозрили присутність екзопланети в Сонячній системі

У своїй роботі вчені розглянули сценарій, згідно з яким планета Х була захоплена Сонцем від іншої зірки в своєму кластері народження, передає Lenta.ru. У цьому підході Сонце спочатку розташовується в угрупованні з декількох тисяч молодих зірок, між якими з низькими швидкостями (близько кілометра в секунду) переміщуються кілька планет (або екзопланет).

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Сценарій передбачає одночасне виконання трьох умов. По-перше, захоплення Сонцем планети Х повинне відбутися на відстані близько 150 астрономічних одиниць від нього (щоб уникнути збурень з боку пояса Койпера). По-друге, екзопланета повинна обертатися навколо іншої зірки в кластері на великому віддаленні від неї (від 100 астрономічних одиниць). Це дозволило б Сонцю подолати вплив на майбутню планету Х її першого світила.

Третя умова передбачає, що після захоплення Сонцем екзопланети вдається приблизно відтворити поточну динамічну конфігурацію Сонячної системи. У проведеному в рамках задачі N тіл моделюванні астрономи показали, що всі три умови можуть виконуватися, і екзопланета може бути захоплена Сонцем від іншої зірки на сучасну геліоцентричну орбіту.

Астрономи вважають, що фаза кластера може тривати близько 100 млн років, і цього часу достатньо для розподілу масивних і віддалених від світил планет (зразок Нептуна) між найважчими зірками. Подібним чином, на думку вчених, може бути пояснена природа багатьох транснептунових об'єктів у поясі Койпера (тобто розташованих на відстані від 30 до 55 астрономічних одиниць від Сонця).

Раніше астрономи повідомили про виявлення за межами орбіти Плутона кандидата в дев'яту планету Сонячної системи. Вона являє собою об'єкт розміром з Нептун, удесятеро важча Землі і знаходиться від Сонця на максимальній відстані 600-1200 астрономічних одиниць.