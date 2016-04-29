Китай має намір до 2036 року доставити космонавтів на Місяць

Це буде перша в країні пілотована місячна програма геологорозвідувальних робіт, пише China Daily.

Китай повинен «удосконалювати свої здібності та використати наступні 15-20 років для дослідження Місяця», зазначив чиновник. Науковий співробітник Китайської академії космічних технологій Пан Чжихао додав, що для місячної місії країні доведеться розробити досить потужну ракету для підйому щонайменше 100 тонн на навколоземну орбіту і вдосконалити інші технології, у тому числі створити новий скафандр, передає Росбалт.

Читайте такожNASA показало вражаючий знімок Землі, зроблений з Місяця

Як зазначає Reuters, це лише одна з цілей амбітної космічної програми Китаю. У 2017 році на Місяць відправиться китайський апарат для забору зразків ґрунту. У 2018 році країна планує висадити перший зонд на темну сторону Місяця.

За повідомленням китайського агентства Xinhua, Китай готується до запуску зонда на Марс в 2020 році, який досягне планети в 2021 році.

За офіційними даними, Китай витрачає на космічну програму близько $2 млрд на рік.