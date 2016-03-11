Апарат NASA зняв з космосу тінь Місяця під час повного затемнення

Анімацію, зібрану з декількох знімків, представили на сайті NASA. Dscovr зобразив, як тінь Місяця ковзає по залитій сонячним світлом поверхні Землі, передає Lenta.ru. 13 зображень були отримані 9 березня 2016 року, з допомогою поліхроматичної камери EPIC, чотирьохмегапіксельного приладу з зарядовим зв'язком і телескопа Cassegrain.

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У ролику видно, як тінь Місяця перетинає Індійський океан, проходить повз Індонезію і Австралію, направляється до островів Океанії і Тихого океану. Тінь рухається в напрямку обертання Землі. Яскрава пляма в центрі темного диска - це сонячний відблиск: відображення сонячного світла від камери EPIC.

«Унікально те, що знаходження поруч з точкою Лагранжа дозволяє простежити весь шлях місячної тіні від одного краю Землі до іншого. Супутнику на геосинхронній орбіті для отримання подібних зображень знадобилося б бути в "епіцентрі" затемнення опівдні за місцевим часом. Мені невідомі інші спроби зняти всі події в одному наборі зображень», - заявив співробітник проекту Dscovr Адам Сабо.

Повне сонячне затемнення сталося в ніч на 9 березня. Його можна було спостерігати в Південно-Східній Азії - на території Малайзії та Індонезії.