В Антарктиді вчені знайшли тонну останків динозаврів
07:50, 06 травня 2016Наука та IT
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Група вчених з усього світу виявила більше тонни скам'янілих останків динозаврів під час екстремальної експедиції в Антарктиді.
В Антарктиді знайшли останки динозаврів / flickr.com/noaaphotolib
Серед скам'янілостей виявлено безліч останків морських рептилій, а вік датується періодом, коли життя динозаврівна Землі підходило до кінця - близько 71 млн років, пише ABC News.
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Відзначається, що останки були відправлені спочатку в Чилі, а потім вирушили в США, де будуть вивчатися в Музеї природної історії Карнегі в штаті Пенсільванія.
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