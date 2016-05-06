В Антарктиді вчені знайшли тонну останків динозаврів

Серед скам'янілостей виявлено безліч останків морських рептилій, а вік датується періодом, коли життя динозаврівна Землі підходило до кінця - близько 71 млн років, пише ABC News.

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Відзначається, що останки були відправлені спочатку в Чилі, а потім вирушили в США, де будуть вивчатися в Музеї природної історії Карнегі в штаті Пенсільванія.