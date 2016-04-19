Вчені прийшли до висновку, що динозаври вимерли б і без метеориту

Про це йдеться в новому дослідженні британських учених, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як стверджується в дослідженні вчених з університету Редінга, до кінця Крейдяного періоду (близько 66 млн років тому) багато особин динозаврів були на межі вимирання, або на шляху до нього.

Падіння астероїда і викликана ним вулканічна активність все ще вписуються в рамки нової теорії, однак, на думку вчених, вони лише поставили крапку у процесі, який тривав не один мільйон років.

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Як показали комплексні дослідження рештків древніх ящерів, їх загальна чисельність стабільно зменшувалася протягом 50 млн років, що передували падінню метеорита. Причиною цього стала нездатність динозаврів пристосуватися до мінливого клімату.

Варто відзначити, що вчені приходять до подібного висновку не вперше. Раніше група дослідників із США, проаналізувавши структуру скелетів динозаврів одних і тих же особин, але з різних часових періодів, також встановила, що близько 150 видів ящерів до кінця Крейдяного періоду знаходилися на шляху до зникнення.

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Дослідження американських вчених, утім, стосувалося тільки нелітаючих динозаврів. Вони відзначали, що швидше за все вимирали великі травоїдні ящери, на кшталт трицератопса.