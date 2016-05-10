Українські винахідники беруть участь у конкурсі NASA з проектом марсіанського літака (відео)

Як говориться в описі проекту на сайті alpha centauri, Mars Hopper буде "стрибати" по полярним шапкам Марса, збирати на них лід і перетворювати на паливо. Паливо використовуватиметься для наступних стрибків.

По суті, це проект, що дозволяє вивчати Марс за допомогою його ж природних ресурсів.

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«Команді Mars Hopper потрібна ваша підтримка! Кілька тижнів тому ми зібралися і створили ідею про Марсіанський літак, який буде використовувати вуглекислий газ для створення тяги. З вуглекислого газу складається атмосфера Марса і лід на його полярних шапках. Здобувши сухий лід, його можна нагріти термоізотопним генератором, довести до надкритичного стану і випустити назад в атмосферу Марсу з великою швидкістю! Таким чином, злітаючи і сідаючи, цей апарат зможе покрити величезну територію і надати безліч даних про полярні шапки Марсу і атмосферу», - описують свій проект розробники.

У даний момент на сайті конкурсу проходить голосування, і кожен бажаючий може підтримати проект українців.

Як повідомляв УНІАН, компанія SpaceX планує відправити космічний корабель на Марс не пізніше 2018 року.

Програма запуску кораблів на Марс отримає назву "Червоний дракон": фахівці планують розробити технології для перевезення людей на Марс - це є однією з довгострокових цілей SpaceX.