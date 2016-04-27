SpaceX планує в найближчі три роки відправити корабель на Марс

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Програма запуску кораблів на Марс отримає назву "Червоний дракон": фахівці планують розробити технології для перевезення людей на Марс - це є однією з довгострокових цілей SpaceX.

У компанії відзначили, що "Дракони" будуть досліджувати поверхню Марса.

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Космічні кораблі "Дракон 2" зроблені так, що зможуть приземлитися в будь-якому місці Сонячної системи. Місія "Червоний дракон" - лише перше випробування подібних польотів.

У SpaceX обіцяли надати деталі цієї програми у вересні на Міжнародному астронавтичному конгресі.

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SpaceX, що належить Ілону Маску, може стати першою приватною компанією, що відправила корабель на Марс. До кінця року вони обіцяють представити свою версію космічного корабля для польотів на Марс.