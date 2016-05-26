На МКС в найближчі години розгорнуть надувний житловий модуль для астронавтів (фото)

Про це повідомило в середу Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA), повідомляє ТАСС.

За планами NASA, модуль BEAM почнуть надувати в четвер о 13:10 за Києвом. Однак, "розгортання потенційно може початися і раніше", підкреслило американське космічне відомство. Американський астронавт Джефф Вільямс, який перебуває на борту МКС, вже виконав необхідні перевірочні роботи і "встановив апаратуру, щоб підтримувати розгортання модуля BEAM і стежити за цим процесом".

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Модуль BEAM був доставлений на МКС 10 квітня на борту вантажного корабля Dragon разом з 3 тоннами продовольства, води та матеріалів для наукових експериментів. У нього буде поступово подаватися повітря, і до кінця травня він збільшиться в об'ємі майже в п'ять разів. Діаметр модуля складе близько 3 метрів, а довжина - близько 4 метрів. "Житловий обсяг" модуля дорівнюватиме 16 кубічним метрам. Перший вхід в модуль мешканців МКС, як очікується, відбудеться 2 червня.

Надувний модуль призначений для проживання та роботи майбутніх екіпажів орбітального комплексу. "Його перше випробування дозволить визначити, наскільки в цілому хороша ця конструкція та чи надійно вона захищає від сонячної радіації, космічного сміття і екстремальних температур в космосі", - відзначав раніше NASA. Коли випробування закінчаться, модуль буде відстиковано від станції, зійде з орбіти і згорить у щільних шарах атмосфери Землі.