МКС здійснила "ювілейний" 100-тисячний виток навколо Землі

Як повідомляє прес-служба російського Центру управління польотами, виток звернення станції навколо нашої планети тривав з 7:35 до 9:10 за Києвом.

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«Таким тривалим існуванням МКС доводить, що у людства є потрібні технології для постійної присутності на орбіті, що у нас є потенціал для подальшого освоєння космічного простору", – сказав начальник Центру управління польотами (ЦУП) Максим Матюшин.

Відзначається, що в даний час станція складається з 15 модулів цільового призначення – це найбільша інженерна конструкція, зібрана людиною на орбіті Землі. Маса МКС – понад 400 тонн, її розміри дозволяють в проекції повністю покрити футбольне поле. З 2000 року станція стала постійно заселена. Зазвичай на ній одночасно працюють не більше шести осіб, це два екіпажі кораблів «Союз». Середня висота польоту МКС сьогодні – близько 400 км, станція здійснює повний оберт навколо Землі за півтори години.

Виконання програми польоту на МКС забезпечується постійною цілорічною роботою міжнародних екіпажів.

Планована тривалість експлуатації МКС на сьогоднішній день визначено – це горизонт до 2024 року, за ці роки станція буде дооснащена науковим обладнанням і новими модулями для продовження і розширення роботи багатоцільового космічного дослідницького комплексу.