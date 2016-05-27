Під Житомиром виявили масове поховання жертв червоного терору

Як повідомив сьогодні УНІАН у Житомирському районі керівник історико-патріотичної організацію ЖГО «Пошук»Олександр Ловинюк, поховання знайшли на території колишнього села Великий Шумськ вказаного район поблизу військового полігону неподалік від Житомира.

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”З початком примусової колективізації Україною прокотилася хвиля збройних повстань проти комуністичного режиму, які були жорстоко придушені. Так, у безіменних могилах виявлені рештки тіл родичів повстанців, котрі були страчені у звірячий спосіб – це діти, молоді жінки та літні чоловіки”,- сказав Ловинюк.

Він підкреслив, що в останні роки пошуковці, як правило, стикаються з військовими похованнями часів Другої світової війни, а за час пошукових робіт на цій території, (пошукові роботи ведуться тут з 2014 року - УНІАН) – знайдені тіла 81-ї жертви більшовицьких розправ. ”Це, ймовірніше за все, мирні жителі, родини повстанців, взяті червоними карателями у заручники. Архіви, підчищені за часів радянської влади, – мовчать”,- сказав пошуковець.

Лише за два дні тижня були виявлені рештки тіл 40 людей. Пошукова експедиція ведеться силами трьох пошукових загонів – Житомирського, Коростенського та Малинського районів області.

Неподалік від нещодавньої розкопки знаходиться ще одне велике поховання. По закінченню робіт останки жертв комуністичного режиму будуть перепоховані за християнським звичаєм.

Довідка УНІАН. За 30 років існування громадського об’єднання ЖГО «Пошук» на території Житомирської області пошуковцями були виявлені рештки майже 16 тисяч тіл радянських військових, частину з них вдалося ідентифікувати.