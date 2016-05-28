Ступінь ракети-носія Falcon 9, що приземлилась, може впасти з платформи

Перша ступінь ракети-носія Falcon 9, що приземлилась на плавучу платформу, може впасти, заявив у своєму Twitter засновник SpaceX Ілон Маск.

Швидкість ступені при посадці була близькою до максимальної допустимої, через що довелося використовувати стабілізатор. «Проблема вирішена, але є певний ризик перекидання», — цитує Маска РБК. Читайте такожSpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 (фото, відео) SpaceX також показав відео приземлення ступені. Як повідомляв УНІАН, перша ступінь ракети Falcon 9 втретє успішно приземлилася на морську платформу.

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