Перша ступінь ракети Falcon 9 втретє успішно приземлилася на морську платформу (відео)

Про це повідомляється на сторінці компанії SpaceX в Twitter.

«Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу», — йдеться в повідомленні.

Falcon 9 second stage and THAICOM 8 spacecraft in nominal orbit and coast. First stage has landed on the droneship pic.twitter.com/NH52PHhpyE — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2016

Ракета Falcon 9 з телекомунікаційним супутником Таїланду Thaicom 8 стартувала з космодрому на мисі Канаверал о 17.39 за часом Східного узбережжя США.

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Це третя поспіль успішна спроба повернення першої ступені Falcon 9. Так, 6 травня ракета-носій вивела на орбіту супутник JCSAT-14, що належить японському телекомунікаційному оператору. 8 квітня, нижня ступінь також успішно здійснила керовану посадку на плавучу платформу.

Спочатку пуск ракети повинен був відбутися ще в ніч на 27 травня. Причиною скасування пуску став «невеликий збій в русі проводу двигуна верхнього ступеня», говорив засновник SpaceX Ілон Маск.