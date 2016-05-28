Перша ступінь ракети Falcon 9 втретє успішно приземлилася на морську платформу (відео)

04:57, 28 травня 2016
Наука та IT
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Перша ступінь ракети-носія Falcon 9, яка раніше стартувала з космодрому в США, здійснила успішне приземлення на морську платформу.

twitter.com/SpaceX

Про це повідомляється на сторінці компанії SpaceX в Twitter.

«Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу», — йдеться в повідомленні.

Ракета Falcon 9 з телекомунікаційним супутником Таїланду Thaicom 8 стартувала з космодрому на мисі Канаверал о 17.39 за часом Східного узбережжя США.

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Це третя поспіль успішна спроба повернення першої ступені Falcon 9. Так, 6 травня ракета-носій вивела на орбіту супутник JCSAT-14, що належить японському телекомунікаційному оператору. 8 квітня, нижня ступінь також успішно здійснила керовану посадку на плавучу платформу.

Спочатку пуск ракети повинен був відбутися ще в ніч на 27 травня. Причиною скасування пуску став «невеликий збій в русі проводу двигуна верхнього ступеня», говорив засновник SpaceX Ілон Маск.

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