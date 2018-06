Перша ступінь ракети Falcon 9 втретє успішно приземлилася на морську платформу (відео)

Про це повідомляється на сторінці компанії SpaceX в Twitter.

«Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу», — йдеться в повідомленні.

Falcon 9 second stage and THAICOM 8 spacecraft in nominal orbit and coast. First stage has landed on the droneship pic.twitter.com/NH52PHhpyE