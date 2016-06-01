Археологи виявили найдавніші в історії Лондона рукописні документи

Знахідка зроблена під час земляних робіт у фінансовому центрі Лондона на місці будмайданчика для нової штаб-квартири компанії Bloomberg, передає Бі-бі-сі. З цих табличок археологам на даний момент вдалося розшифрувати 87 штук.

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На одній з них стоїть дата: 8 січня 57 року нашої ери. Ця табличка, як кажуть вчені, є найстарішим рукописним документом, що належать до історії Лондона.

Ще одна табличка, на думку археологів, відноситься до 65-80 років нашої ери. На ній вказано адресу: "Лондон, Могонтіусу" - це найдавніша згадка міста, яке римляни називали Лондініумом.

Таблички являють собою ділову кореспонденцію: їх автори просять про різні послуги, наприклад, повернути борги або видати кредити.

Судячи з цих табличок, в той час Лондон населяли підприємці і солдати - в основному вихідці з Галлії та басейну річки Рейн.

Таблички були знайдені на дні річки Уолбрук, русло якої зараз проходить по підземних тунелях.